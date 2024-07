Gp del Belgio Russell vince ma poi viene squalificato | il successo passa a Hamilton

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 luglio 2024) Georgeil Gp delma: la sua Mercedes ha un peso inferiore a quello previsto dalle regole. Il britannico vede sfumare ilper 1,5 kg: la vittoria va al suo compagno di squadra. Trionfa Lewis, secondo al traguardo: per il prossimo pilota della Ferrari, secondodell’anno e numero 105 in carriera. La piazza d’onoreall’australiano Oscar Piastri, con la McLaren. Il monegasco Charles Leclerc, quarto al traguardo con la Ferrari, diventa terzo nella classifica finale. Lo spagnolo Carlos Sainz, con l’altra Ferrari, chiude al sesto posto, alle spalle della McLaren di Lando Norris. La strategia di, la follia geniale, scattato dalla sesta posizione,premiato per una strategia coraggiosa.