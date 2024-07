Fulminacci | le foto del concerto a Gradisca d’Isonzo

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo aver collezionato un grandissimo successo, tra raddoppi e sold out, con l’Infinito +1 tour,, cantautore italiano nato nel 1997 a Roma, è stato protagonista nella serata del 27 luglio sul palco dell’Arena del Castello diper Onde Mediterranee Festival. Artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza ha entusiasmato i tantissimi presenti all’evento. Una scaletta che ha ripercorso tutti i successi dell’artista, BORGHESE IN BORGHESE, MISS MONDO AFRICA, SPACCA, BRUTTE COMPAGNIE, TUTTO INUTILE, RAGU’, FILIPPO LEROY, LE BICICLETTE, SIMILE, UNA SERA, OCCHI GRIGI, LA SIEPE, SAN GIOVANNI, COSI’ COSA’, RESISTENZA, LA VITA VERAMENTE, MEGLIO DI COSI’, AGLIO E OLIO, +1, GIOVANE DA UN PO’, TATTICA, BACIAMI BACIAMI, TOMMASO, SANTA MARINELLA.