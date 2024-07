Federica Pellegrini a ‘Ballando con le stelle' | Vi farò ridere La ‘gelosia’ di Matteo Giunta | Prima devo parlare col ballerino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 luglio 2024 – Dalla piscina al palco dicon le’:ha annunciato con un video su Instagram che parteciperà alla prossima edizione del varietà di Rai 1. “Dopo anni di rincorse ci siamo! – ha scritto la ‘Divina’ sui social – E questa volta vimoltocon le’, arrivo!”. Al momento, l’ex campionessa è in Francia per seguire le olimpiadi, ed è proprio dal suo alloggio parigino che ha rivelato il nuovo impegno. Nel breve filmato dell’annuncio, l’ex campionessa si riprende mentre rovista in una sacca. “Amore, dove sono le mie scarpe?”, grida al marito, che ironicamente risponde: “Quali? Te ne sei portata 20 paia!”. “Ma no! – sbotta scherzosamente– Le scarpette da ballo”. E a quel punto, anche l’uomo capisce: “È confermato? Si va a’”?.