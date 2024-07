Captain America | Brave New World un filmato mostrato al SDCC offre nuovi dettagli sulla trama

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 28 luglio 2024)New, unalNewha elettrizzato il Comic-Con sabato, con i membri del cast Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez e Giancarlo Esposito che hanno partecipato all’evento per i fan di San Diego per presentare il sequel del supereroe. Ma è stato l’arrivo a sorpresa di Harrison Ford a lasciare il segno più grande, quando l’icona del cinema è salita sul palco della Hall H tra i grandi applausi. Durante la presentazione della Marvel sono stati proiettati dei filmati del film, che hanno confermato che il Thunderbolt Ross di Ford si trasformerà davvero in Hulk Rosso nel film. Ford ha dato alla folla esattamente quello che voleva, mimando il possente ruggito di Hulk.