Trump-Harris inizia il duello e volano gli stracci | Pezzente Uno da evitare al ristorante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024)fra Donalde Kamala, a 91 giorni dal voto del 5 novembre che decreterà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Anche se la vicepresidente in carica non ha ancora ricevuto l’investitura ufficiale da parte dei democratici non sembrano esserci dubbi sul fatto che sarà lei, dopo il ritiro di Joe Biden, a contendere al tycoon la Casa Bianca. E nonostante l’attentato adi due settimane fa il clima si fa sempre più incandescente con l’uso continuo della sciabola al posto del fioretto. Le accuse dia Kamala L’ex presidente degli Stati Uniti, Donaldha definito l’attuale vicepresidente e sua avversaria, Kamala, “una barbona”, durante un discorso al Turning Point Usa Believers’ Summit a West Palm Beach venerdì sera, come riporta la Cnn. “Era una barbona tre settimane fa.