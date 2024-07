Traffico Roma del 27-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dei Cantieri per la metro a dopo la chiusura delle stazioni in Spagna e Ottaviano per interventi di restyling nel mese di agosto dal 10 al 25 la metro a Sara sostituita con i bus nella tratta termini Battistini il resto della linea sarà in servizio con le consuete modalità compresa la chiusura anticipata alle 21 dalla domenica al giovedì per i lavori di rinnovo integrale dei Binari Inoltre dal 19 agosto per anticipare un intervento che era previsto per il prossimo anno chiuderà la stazione Furio Camillo per lavori su ascensori e scale mobili riaprirà il 7 novembre In collaborazione con Luce Verde infomobilità