Traffico Roma del 27-07-2024 ore 12 | 30

(Di sabato 27 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità possibile incremento della circolazione sulle strade di autostrade weekend da bollino rosso spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lungo l’intera rete viaria Nazionale oggi fino alle 16 e domani domenica 28 luglio dalle 7:22 sul viadotto della Magliana riduzione della carreggiata per lavori di manutenzione all’altezza di via del Cappellaccio rallentamenti tra la Cristoforo la Colombo e la via del Cappellaccio in direzione del raccordo e proseguono i lavori sulla tangenziale est che rimane chiusa tra viale Castrense Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico sempre sulla tangenziale proroga fino alle 6 delle 29 la chiusura della rampa in ingresso da via Prenestina per immettersi sulla tangenziale est e stanotte dalle 21 alle 5:30 chiusura notturna del Ponte Matteotti Per rifacimento ...