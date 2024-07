Risveglio di paura a Tor Bella Monaca | incendio appartamento evacuate 13 famiglie

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 luglio 2024) La richiesta di aiuto per unin via Brandizzi a Torstamattina, sabato 27 luglio è scattato alle 5:30 circa. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione posta al quinto piano di tredici. Tanta lanel condominio tra i residenti, per quanto il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di domare nel giro di pochissimo il rogo, evitando conseguenze più serie e il coinvolgimento di altre case. A bruciare unal quinto piano di una palazzina – ilcorrieredellacitta.comLa situazione, però, è stata tale da indurre i Vigili del fuoco a disporre, a scopo precauzionale, lo sgombero dell’intero stabile ed è stato così che 13si sono trovate in strada nelle primissime ore di oggi a condividere i timori sulle sorti delle proprie abitazioni.