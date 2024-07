Rai 2 L' ispettore Coliandro fa centro anche in replica | il picco di mercoledì sera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata allo schermo CHI SALE (Rai 2) Proprio all'indomani della notizia inquietante che arriva dalla Germania secondo cui il governo tedesco ha messo al bando oltre 50 organizzazioni islamiche sparse in tutto il Paese perché «perseguivano obiettivi anticostituzionali», Rai 2in prime time punta sulladell'ultima puntata dell'ottava stagione de“L', figura di poliziotto ormai collaudata della fiction Rai, che affrontava temi a dir poco attuali con l'intromissione diin un'indagine antiterrorismo sul traffico di foreign fighters islamici dal Belgio alla Siria ma che in realtà era una copertura per il vicequestore Tarantola, alla guida dell'indagine, che era a capo di un nucleo di agenti corrotti coinvolti con la 'ndrangheta in un grosso traffico di eroina dalla Bosnia.