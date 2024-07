Parigi 2024 la Francia parte bene nel basket maschile | Wembanyama e compagni stendono il Brasile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Prima partita e prima vittoria per lanel torneo dialle Olimpiadi di. La nazionale transalpina – medaglia d’argento a Tokyo 2020 – è riuscita a superare col punteggio di 78-66 ilall’esordio del gruppo B. Non è stato un inizio facile per lache ha chiuso il primo quarto sul -8 (15-23), ma è riuscita a rimontare fino al 39-36 con cui le squadre sono andate all’intervallo. Nel terzo quarto i francesi sono riusciti a consolidare il vantaggio con un parziale di 18-9, prima di un ultimo quarto equilibrato, con ilche è riuscito a toccare anche il -4. Una serie di 7-0, firmata da Cordinier, Ntilikina e Batum, ha poi rassicurato i 27.000 spettatori presenti allo stadio Pierre Mauroy. Lariacquista lucidità e chiude la gara sul +12 definitivo.