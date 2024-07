Pandev buon compleanno a uno degli eroi dell’Inter del Triplete

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Oggi è ildi Goran, uno dei volti delnerazzurro del 2010. Oggi, 27 luglio, ha compiuto 41 anni.– Goranoggi festeggia 41 anni. Uno dei protagonistidelallenato da José Mourinho. Cresciuto nel settore giovaniledopo essere arrivato nel 2001, vince il campionato Primavera e il torneo di Viareggio. Torna in nerazzurro nel gennaio del 2010, contribuendo in maniera fondamentale alla vittoria dei 6 trofei conquistati quali scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per Club e la leggendaria UEFA Champions League del 2010. All’Inter gol pesantissimi, che ricordi! TRASCINATORE – Rimasto all’Inter per una stagione e mezza, è rimasto subito nei cuori dei nerazzurri per la sua grinta, la sua umiltà e soprattutto il suo impegno.