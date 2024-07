Olimpiadi Parigi 2024 il medagliere della prima giornata | l’Italia sale a quota 3 medaglie

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Conclusa ladellediè già tempo di tirare le somme e stilare ilapre lainauguralecompetizione con 3conquistate, seppur nessuna d’oro. Filippo Ganna ha sfiorato il metallo più prezioso nella cronometro maschile di ciclismo, finendo per accontentarsi dell’argento dietro uno strepitoso Evenepoel. Due bronzi invece per Gigi Samele nella sciabola e per la staffetta maschile 4×100 sl.occupa l’11ª posizione nel. In vetta l’Australia con 5, 3 ori e 2 argenti. Segue la Cina con 3, 2 ori e 1 bronzo. Completano il podio gli Stati Uniti con 5, 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi.