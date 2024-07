Michelle Hunziker la verità dietro le foto con Giovanni Angiolini

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024)è felicemente single da qualche mese. Archiviato il breve flirt con l’osteopata Alessandro Carollo, la conduttrice svizzera si sta godendo il nipotino e l’intera famiglia come una donna libera. Una condizione che le mancava da tempo, visto che subito dopo la separazione da Tomaso Trussardi aveva iniziato una breve storia d’amore con il medico sardo. Ed è con lui che è stata pizzicata per le vie di Milano, in una reunion abbastanza insolita se consideriamo come si erano lasciati., cosa c’èl’incontro conSi sono frequentati per un breve periodo e ora sono stati visti nuovamente insieme.si sono ritrovati per le vie di Milano a due anni dalla loro separazione, e c’è chi pensa già che si tratti di un ritorno di fiamma.