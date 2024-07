L’Oroscopo di agosto è come la panna sul gelato | conto in banca gonfio per Toro e Scorpione Cancro bollente sotto le lenzuola Venere è come la reginetta del ballo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Mentre noi stiamo preparando le valigie e già ci immaginiamo sulla spiaggia a sorseggiare un aperitivo al tramonto, godendoci il meritato riposo, il cielo diè in pieno fermento. In particolare le due settimane centrali del mese, si propongono bollenti. Gli attori principali della scena celeste saranno: Mercurio che inizierà il suo moto retrogrado nel segno della Vergine tra il 5 e il 6e ci inviterà a ripensare e rivalutare alcuni aspetti che abbiamo trascurato fino ad ora, in tutte quelle aree della nostra vita dove è necessario fare un po’ di chiarezza. Quando il 29, ripartirà con il suo moto diretto, riceveremo tutti gli aspetti positivi di questo “passaggio introspettivo”. Giove e Saturno che il 19entreranno in quadratura: Giove al 17º grado dei Gemelli e Saturno al 17º grado dei Pesci e promettono un “braccio di ferro” energetico.