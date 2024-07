LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si parte alle 16 30 Ganna ambisce alla medaglia c’è anche Bettiol

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidella cronometro individuale maschile disu strada che apre il programma di questo sportdi2024. Buongiorno amici di OA Sport e benvenutidella cronometro individuale maschile, valevole per ilsu stradadi2024. Si assegnano le prime medaglie per quanto riguarda le due ruote ai Giochi. Un percorso che sarà per specialisti puri delle prove contro il tempo: saranno 32,4 i chilometri, connza e arrivo in centro a. Tracciato che sarà completamente pianeggiante.