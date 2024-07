LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Ganna argento dietro Evenepoel prima medaglia per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01ha guadagnato poco meno di 2 secondi sunell’ultimo intermedio. L’azzurro è stato un diesel in questa cronometro: non è bastato per battere il fuoriclasse belga, terzo al Tour de France. 17.59 La classifica finale della cronometro: 1Remco 36.12,16 53.6982Filippo 36.27,08 0.14,92 53.331 3 VAN AERT Wout 36.37,79 0.25,63 53.071 4 TARLING Joshua 36.39,95 0.27,79 53.019 5 MCNULTY Brandon 37.16,60 1.04,44 52.151 6 BISSEGGER Stefan 37.38,57 1.26,41 51.643 7 OIRA Nelson 37.43,15 1.30,99 51.539 8 KÜNG Stefan 37.47,67 1.35,51 51.436 9 SCHACHMANN Maximilian 37.50,71 1.38,55 51.367 10 BJERG Mikkel 37.55,32 1.43,16 51.263 17.57 Oro per Remco. Chiude con 14?92 su, che si è svegliato troppo tardi. Chissà senza pioggia come sarebbe finita: non lo sapremo mai. 17.