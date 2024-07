LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano le batterie del C1 maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

15.09 96?82 per Haneda che va in testa, tocca all'olandese Joris Otten. 15.07 116.16 per Rezanejad, ora il giapponese Takuya Haneda. 15.04 128.42 per Jemai, il prossimo sarà Amir Rezanejad (Atleti Olimpici Rifugiati). 15.03 Goncalves chiude in 111.07, ora il tunisino Salim Jemai. 15.00 Parte la prima run della canadese, il primo a scendere sarà il brasiliano Pedro Goncalves. 14.50 Dieci minuti al via, si partirà con ledel C1, per l'Italia ci saranno Raffaello Ivaldi ale Stefanie Horn al femminile. 14.35 Si partirà con le prime due run di kayak femminile e canadese. 14.30 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla prima giornata dellaalledi2024.