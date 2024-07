Laguna rosso sangue a Orbetello per la strage di pesci | raccolti finora cento quintali video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Spigole, orate, anguille e cefali galleggianti e in putrefazione: èdinelladi, provocata dal caldo record di questi giorni. Continuano intanto le operazioni di raccolta delle carcasse ittiche in tutte le zone limitrofe al comune toscano. “Da stamani alle 6 – ha detto il sindaco di, Andrea Casamenti – oltre 20 operatori monitorano, controllano, raccolgono, anche con l’ausilio dei barchini, le carcasse presenti. Diga, Levante, Ponente, Mulino, Quadrato, Guzman, Spiaggetta, Darsena le zone attenzionate senza dimenticare lo sgrigliatore sotto il controllo dei pescatori. Le operazioni proseguiranno fino a notte inoltrata per riprendere all’alba di domani”. A ieri pomeriggio, dato diffuso dallo stesso sindaco, erano stati statioltre 100di pesce morto che già in fase di smaltimento.