Italia bronzo nella 4x100 stile libero oro agli Usa

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - È dil'dellamaschile alle Olimpiadi di Parigi, oroStati Uniti e argento all'Australia. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno nuotato in 3:10.70, dietro a Usa (3:09.28) e Australia (3:10.35). "La squadra è molto coesa, i ragazzi sono splendidi". Sono le parole del direttore tecnico dell'Italnuoto, Cesare Butini parlando delolimpico conquistato dalla staffettamaschile. "È una meda diversa dall'argento di Tokyo ma l'ingresso del 2002 (Conte Bonin, ndr) ci fa ben sperare per la staffetta del futuro", ha aggiunto Butini che poi sulla prestazione individuale di Thomas Ceccon ha precisato, "è strepitosa, ci fa ben sperare per domani".