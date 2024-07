Inter-Las Palmas ultimi biglietti disponibili | tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Alle 19.30 è in programma il calcio d’inizio di-Las, terza amichevole precampionato per i nerazzurri. Si gioca allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, con glitagliandi – come informa il club – ancora a disposizione. VERSO IL SOLD OUT – Si avvicina sempre di più il momento del calcio d’inizio di-Las, amichevole in programma alle 19.30 di questa sera. Si gioca a Cesena, allo stadio Dino Manuzzi, e si va verso il sold out. Ulteriore dimostrazione della grande voglia di rivedere in campo i nerazzurri dopo la scorsa stagione. Tanto che isono ormai quasi tutti esauriti, sebbene presso le biglietterie dell’impianto sianoglitagliandi per assistere alla gara, partendo da 10 euro. Alle 18, poi, apriranno i cancelli.