Ieri in Campania | forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei frana un costone a Bacoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, venerdì 26 luglio 2024. Avellino – Ennesimo incidente stradale sulle strade irpine che, in particolare in questo mese di luglio che volge al termine, sembrano essere diventate maledette. Stavolta la notizia arriva dal Comune di Avella dove, poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì, si sono scontrati un motorino e un auto per causa ancora in via di accertamento da parte dei Carabindella locale stazione intervenuti subito sul posto. Ad avere la peggio un ragazzo del posto di 17 anni.