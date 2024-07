Highlights finale bronzo Samele-Elsissy | sciabola maschile Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Ilcon glidellaper la medaglia ditra Luigie l’egiziano, vinta dall’azzurro per 15-12. Il foggiano, dopo aver perso in modo davvero netto e preoccupante contro il coreano Oh, ritrova la sua forma migliore e trova un grande successo inper il, conquistando il secondo podio di fila a Cinque Cerchi nelle ultime due edizioni dopo l’argento di Tokyo. Di seguito ecco le immagini salienti della gara odierna. LA CRONACA DELLA SCHERMA) SportFace.