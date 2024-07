Giornata del randagio Zaia | Ma come si fa ad abbandonare i nostri amici animali prima di andare in vacanza?

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 27 luglio 2024) VENEZIA – “Oggi, 27 luglio, è lainternazionale del cane, istituita nel 2008 con l’intenzione di suggerire un momento di riflessione, proprio in estate, quando moltida compagnia rischiano di essere abbandonati. Masi fa addiin?”. Così sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Veneto Luca. “Me lo sono sempre chiesto: cosa porta una famiglia a scaricare in autostrada un quattro zampe che durante tutto l’anno regala un affetto enorme, disinteressato, esclusivo, sapendo che da solo lo attende un destino di sofferenza, paura e spesso morte?il proprio animale è un’azione incivile, nonché pericolosa in quanto mette a rischio la sicurezza degli utenti stradali e la stessa vita dei cuccioli.