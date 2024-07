Ginnastica artistico Enrico Casella rilancia | Testare l’uscita in Tsukahara di Andreoli Italia verso le qualificazioni alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) L’si presenta con grandi ambizionidi Parigi 2024 e con un grande sogno: conquistare una medaglia nella gara a squadre diartistica femminile, impresa riuscita soltanto ad Amsterdam nel 1928 e accarezzata tre anni fa a Tokyo. Le Campionesse d’Europa hanno tutte le carte in regola per provarci nella gara che premia la caratura agonistica del movimento di un’intera Nazione. Le Fate se la dovranno vedere con USA, Brasile, Cina, Gran Bretagna, Francia, Giappone in una sfida decisamente aperta. Le Fate scenderanno in pedana domenica 28 luglio (ore 11.40) per prendere parte alla seconda suddivisione delle, tra l’altro girando insieme agli USA di Simone Biles e alla quotatissima Cina.