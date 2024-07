Ferruccio Busoni Lettura scenica per il centenario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Ormai da inizio anno si stanno susseguendo una miriade di iniziative per celebrare ildella morte di, ma oggi in particolare è un giorno speciale. Era proprio il 27 luglio del 1924, infatti, quando il famoso musicista e compositore empolese moriva a soli 58 anni a Berlino, in Germania, sognando ancora la sua Italia. E proprio per ricordare gli ultimi giorni di vita di, stasera alle 21 nel Cortile del Palazzo Ghibellino di Empoli il professor Silvano Salvadori, coadiuvato dalla voce di Andrea e Angela Giuntini, presenterà unacon tanto di proiezioni.