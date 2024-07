F1 Leclerc in pole nel Gp del Belgio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 27 luglio 2024) 17.20 Max Verstappen segna il miglior tempo (1'53"159) nelle qualifiche del Gp del, ma partirà dalla sesta fila, penalizzato di 10 posti a seguito del cambio di power unit.Dallascatterà la Ferrari di Charles(staccato di 595 millesimi). In prima fila l'altra Red Bull di Perez. Hamilton (Mercedes) e Norris (McLaren) partiranno in seconda fila, in terza Piastri (McLaren) e Russell (Mercedes), mentre in quarta c'è l'altra Ferrari di Carlos Sainz con l'altro spagnolo Alonso su Aston Martin.