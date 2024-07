C’è stato un avvicinamento con Renato Zero Sarebbe bello morire sul palco l’annuncio a sorpresa di Loredana Bertè dopo anni di incomprensioni e litigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) “la puntata di Belve c’èuncon”,arriva dain un’intervista a Il Messaggero. “Mi manca tanto, come presenza e dipende molto da lui per un ri”, aveva detto l’artista nel programma di Francesca Fagnani: “Nella mia vita c’èsempre, quindi oggi che sonoche non parliamo, mi manca molto“. Una lunga amicizia interrottasi nel 1996. “Quello che avevamo da dirci ce lo siamo detti in 35di amicizia”, aveva tagliato cortonel 2020. “Non ho mai smesso di amarla – aveva poi spiegato l’artista a FqMagazine nel 2023 – ma l’incompatibilità è insormontabile. Da quando non la frequento è migliorata tantissimo, mi dicono che il suo carattere è più affabile ed è lucida. Segno che dobbiamo continuare ad amarci a distanza. Forse non andava bene il mio continuo stare lì a dirle cose, la mia presenza.