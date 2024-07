Cautano tre consiglieri e diversi cittadini dicono sì a Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDauna corposa serie di adesioni a. Svariati, infatti, nelle ultime ore hanno sottoscritto il loro ingresso tra le fila dei meloniani, non ultimi trecomunali della attuale opposizione. Ovvero il già candidato sindaco Giovanni Procaccini insieme a Giovanni Rapauno e Alfredo Vallarin. “Abbiamo convintamente dato la nostra adesione a– sottolineano i tre – In primo luogo perché ci riconosciamo pienamente nei valori di una destra che è moderata ma che, allo stesso tempo, sa rivendicare i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Costituzione. Ovviamente è determinante – aggiungono gli stessi – la presenza del Senatore Domenico Matera che rappresenta una garanzia in termini di vicinanza e di prossimità al fine di salvaguardarsi quelle che sono le istanze del territorio”.