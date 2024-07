Biesse chiusi per sempre Incontro sindacati azienda | Il trasferimento si farà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024) Ila Pesaro dell’unità produttiva di Alzate Brianza dellasi. È stato confermato durante l’che si è tenuto ieri mattina tra i rappresentanti sindacali della Fiom Cgil – Luca Conti (nella foto), segretario provinciale e Salvatore Medici - e quellili, delegati per le relazioni sindacali e la gestione delle risorse umane. Sul tavolo, ihanno messo tre questioni fondamentali, che verranno riprese in occasione del prossimo: quali saranno le garanzie adottate per i 56 lavoratori destinati ad essere sradicati dal loro contesto e trasferiti, la richiesta di un accordo quadro per le 19 figure professionali che l’ha annunciato di voler preservare all’interno dell’organico, e l’incompatibilità dell’annuncio didella produzione con un contratto di solidarietà in essere fino al 31 ottobre.