Alberi ‘osservati speciali’ Servono controlli costanti per evitare altri crolli

(Di sabato 27 luglio 2024) Montecatini Terme, 27 luglio 2024 – “Il Comune deve adoperarsi per un controllo straordinario, ma che divenga costante e periodico, della salute delle numerose alberature di Montecatini, visto le recenti cadute spontanee diin momenti miti dal punto di vista meteorologico, sia per il mantenimento del nostro verde che per garantire, in primis, la pubblica incolumità”. I consiglieri di minoranza Edoardo Fanucci, Ettore Severi, e Andrea Bellettini, componenti del gruppo “Fanucci sindaco” hanno presentato una mozione sul tema delle alberature e delle piante presenti in città, evidenziando problemi e carenze legati alla manutenzione. Per questo, nel documento che sarà disposto lunedì 29, alle 19, invitano la nuova amministrazione a prendere provvedimenti.