Sprint di investimenti Terna corre nel semestre anche con utili e ricavi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024)nele supera il miliardo di euro dial giro di boa del 2024, chiudendo il periodo con un utile netto di gruppo pari a 544,8 milioni (+32,4%). Rimanendo nei sei mesi, nel dettaglio, glidella società guidata da Giuseppina Di Foggia, ammontano a oltre 1,042 miliardi, in rialzo del 25,5% su base annua, mentre isono saliti a 1,75 miliardi (+18,1%), l’Ebitda a circa 1,26 miliardi (+23,4%). Quanto al debito, a fine giugno, l’indebitamento finanziario netto si attesta a circa 10,33 miliardi, in diminuzione rispetto ai 10,45 miliardi di fine 2023. Decisamente beneil trimestre, dal momento cheha registrato un utile netto di gruppo in crescita o del 31% a 276,6 milioni di euro contro i 211,2 milioni nello stesso periodo del 2023.