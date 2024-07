Spot degli Obama per Kamala Harris | Sarà un fantastico presidente Ma in 4 anni da vice è stata un flop

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Aarriva l’ultimo sostegno, di peso, dell’establishment democratico per la sua corsa last minute per la Casa Bianca, quello di Barack e Michelle. “Michelle ed io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e fare qualsiasi cosa che possiamo fare per aiutarti in questa elezione fino allo Studio Ovale”, ha detto l’exin un video, pubblicato su X, che mostra lache riceve la telefonata di endorsement. “Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia amica, sono orgogliosa di te, farai la storia”, aggiunge l’ex first lady, il cui nome era insistentemente circolato come possibile sostituta di Joe Biden nella corsa per la Casa Bianca, anche se lei ha sempre continuato a negare ogni intenzione di scendere in politica.