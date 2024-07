Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) Recentemente, una scoperta rivoluzionaria da parte di ricercatori cinesi ha acceso l’entusiasmo per l’idea di coltivaresuperficiere. Questa idea, che potrebbe sembrare fantascientifica, si basascoperta di un minerale idratato contenente acqua molecolare nel suolore, che potrebbe aprire nuove possibilità per le future missioniri e per la colonizzazione dello. Martedì scorso, i ricercatori dell‘Istituto di Fisica dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS), in collaborazione con studiosi di rinomate università cinesi, hanno annunciato la scoperta di ULM-1, un cristallo minerale contenente molecole di acqua e ammonio nei campioniri recuperati dalla missione Chang’e-5.