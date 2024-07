SearchGPT | la nuova frontiera della ricerca AI di OpenAI che sfida Google

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 26 luglio 2024)ha recentemente introdotto, un prototipo innovativo diAI progettato per offrire risposte rapide e efficaci direttamente dal web, con link chiari e pertinenti alle fonti. Questa iniziativa mira a rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con laonline, combinando l’efficienza dei modelli di AI con informazioni in tempo reale, in pratica un motore diche può minare il monopolio di. L’intelligenza artificiale frena la sostenibilità: richiede troppa energia SearchCPT: un nuovo modo di cercare Ottenere risposte sul web può spesso richiedere numerosi tentativi per trovare risultati rilevanti.mira a migliorare questa esperienza integrando capacità conversazionali con informazioni in tempo reale, permettendo di ottenere risposte rapide e precise.