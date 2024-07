Realtà virtuale immersiva per affrontare le emergenze a bordo nave | il progetto di Engys e Mes

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) - Trieste, 26 luglio 2024 - Una piattaforma intelligente che, simulando situazioni emergenziali attraverso la, addestra il personale a. È questa l'idea alla base di Hi4TrAIning, undi ricerca sperimentale da 669 mila euro, cofinanziato per 400 mila euro nell'ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center. Ilnasce dalla sinergia tra due aziende triestine,e MES (Marine Engineering Services): la prima e? una società di servizi specializzata nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni informatiche nel campo della CFD ¬– Computational Fluid Dynamics – open-source utilizzate per l'analisi e l'ottimizzazione in ambito ingegneristico, la seconda è una società di ingegneria navale specializzata nella progettazione di navi gasiere e chimichiere e in propulsione a combustibili alternativi.