Rapina a mano armata in farmacia | punta la pistola e scappa coi soldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arquà Polesine (Rovigo), 26 luglio 2024 – Attimi di paura nel centro del paese, per unache ha scosso la comunità. Un fatto davvero incredibile quanto successo nel pomeriggio di giovedì 25 luglio verso le 17. Secondo le ricostruzioni, in fase di accertamento, un uomo arrivato con un motorino ha fatto irruzione nella storicadi Arquà Polesine, aveva un casco in testa ed hato laverso le due farmaciste di turno. Iltore ha fatto inginocchiare una delle due giovani, intimando all'altra di aprire la cassa. Una volta preso il contante si è dato alla fuga in motorino. La refurtiva è stimata in alcune centinaia di euro. La dinamica è oggetto di accertamento da parte dei carabinieri che sono intervenuti prontamente sul posto, per effettuare i necessari rilievi e raccogliere le testimonianze delle due collaboratrici.