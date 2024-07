Piccole Imprese e cultura torna il Premio Confimprenditori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDa domani (sabato 27 luglio) ladi Avellino organizza la manifestazione “Per il Verso Giusto”, in programma domani (sabato 27) e domenica 28 luglio. L’evento è organizzato in partnership con il Comune di Santo Stefano del Sole, il CEIC (Centro Etnografico Campano), l’Associazione Omast Eventi e diverse realtà locali. Sarà una due giorni dedicati a storie di, verrà conferito ilal quale sarà affiancato il concorso di poesia dialettale. “Ilè ormai una realtà affermata nella nostra provincia – afferma Gerado Santoli sindaco del comune di Santo Stefano del Sole nonchè presidente della– è un’occasione per parlare di, di storie del mondo dellaed è anche un giusto riconoscimento a quelli che io considero gli eroi dei tempi moderni.