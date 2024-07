Ma è lei tua sorella Antonella Clerici la presenta agli italiani | chi è Cristina e cosa fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Procede a gonfie vele il periodo di convalescenza di. Avevamo lasciato la conduttrice di “È sempre mezzogiorno” reduce da un delicatissimo intervento chirurgico, non più tardi di un mese e mezzo fa.è sempre stata una grande lavoratrice e, a quanto pare, neanche questo contrattempo sembra fermarla. Lo dimostrano le ultime foto pubblicate dal volto amato della TV sui propri canali social.ne approfitta anche perre laai fan. La conduttrice ha pubblicato poco fa due nuovi post social. Il primo è un selfie di gruppo. Stavolta, però, lo sfondo non è quello della sua abitazione.è al mare, ma non è stato un giorno di vacanza vero e proprio.