Le Olimpiadi non possono essere davvero ecologiche | forse meglio pensare a Giochi diffusi

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’impegno sul fronte ambientale è stato dichiarato fin dall’inizio. Gli organizzatori dellefrancesi hanno puntato chiaramente sulla sostenibilità, come è ben scritto anche sul sito, secondo cui isaranno, appunto “spettacolari e sostenibili”. Come? Anzitutto, si è puntato sul riutilizzo di edifici esistenti, evitando consumo di suolo, a parte il villaggio degli atleti, costruito però senza condizionatori. In secondo luogo, si è puntato sul dimezzamento delle emissioni di CO2 rispetto all’edizione precedente, quella di Tokyo sotto Covid, una scelta più realistica dell’ipocrisia dell’totalmente “carbon neutral”.