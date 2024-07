L’Argentario tifa Ambra Sabatini | a Parigi caccia del bis paralimpico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Monte Argentario (Grosseto), 26 luglio 2024 – Le Olimpiadi sono alle porte, mentre perci sarà da aspettare ancora oltre un mese prima dell’inizio delle Paralimpiadi. Alla cui cerimonia di apertura del 28 agosto sarà, lo ricordiamo, portabandiera azzurra insieme a Luca Mazzone. Un’emozione unica che l’atleta di Porto Ercole rivive nelle bellissime parole pronunciate di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna del tricolore, lanciando un bellissimo messaggio di sport. Sport che lei rappresenta in tutta la sua essenza, adesso con molta esperienza in più dopo un’Olimpiade già conquistata a Tokyo nella sua specialità, i 100 metri T63, provando a bissare l’oro presentandosi acon personale e record del mondo sotto i 14 secondi, la prima a riuscirci nella storia.