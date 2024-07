Jesi e Fabriano | è dura Una stagione lunghissima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Unadi B Nazionale, 38 giornate più la post season. Per Ristoproe General Contractor, inserite nel girone B, si inizierà il 29 settembre con la prima giornata: laregolare terminerà il 27 aprile 2025, poi sarà la volta di playoff e playout anticipati dai playin. Al termine delle 38 giornate di andata e ritorno infatti la ventesima e ultima classificata retrocederà in B Interregionale, dalla 16esima alla 19esima disputeranno i playout, mentre soltanto le prime 6 si qualificheranno ai playoff per la A2. Ci saranno i playin per chi arriva tra il 7° e il 12°. Due turni a gara unica sul campo della squadra meglio classificata, senza incroci tra i gironi, al termine dei quali le vincenti saranno posizionate rispettivamente al 7° e 8° posto accedendo ai playoff promozione assieme alle prime 6.