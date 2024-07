Inaugurato il nuovo Museo archeologico di Capri

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 26 luglio 2024) (Adnkronos) – La storia dell'isola dinel momento del suo massimo splendore, all'epoca degli imperatori Augusto e Tiberio, attraverso 120 oggetti e opere d'arte – alcune delle quali veri capolavori – in un affascinante percorso di 8 sale, tra pregiate sculture in marmo, affreschi, ricco vasellame da mensa in ceramica e argento, elementi architettonici. È L'articoloildiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.