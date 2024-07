Giovanni Toti si è dimesso dalla presidenza della Regione Liguria

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 luglio 2024)si ècarica di presidente. L’annuncio è arrivato nel mattino di oggi, venerdì 26 luglio, con il governatore agli arresti domiciliari da ottanta giorni, indagato per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. “– si legge nella nota diffusa – si èda presidente di. A consegnare la lettera di dimissioni irrevocabili all’ufficio protocollo dell’Ente è stato questa mattina alle 10.40 l’assessore Giacomo Raul Giampedrone su delega dello stesso”. Con il passo indietro il governatore spera di poter ottenere la revoca dei domiciliari.si trova in custodia cautelare nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, dallo scorso 7 maggio Notizia in aggiornamento