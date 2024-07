Estate il caldo non ferma i turisti | sono 52 mln gli arrivi previsti in Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) Iltorrido di questi giorni non sembra riuscire assolutamente arginare l’onda diche vuole venire a visitare l’Nonostante le alte temperature che caratterizzano le estatine, il fascino del Belpaese non sembra affievolirsi agli occhi deiinternazionali. Secondo le ultime stime fornite dalla piattaforma Vamonos-Vacanze.it, basate sui dati Icrm, l’si appresta a vivere un’2024 da record con ben 5,2 milioni dinel periodo estivo.torrido in-Ansa-Notizie.comIl dettaglio deglisi articola in tre fasi: 1,5 milioni di visitatori dal 21 giugno al 20 luglio; un ulteriore incremento fino a raggiungere i 1,7 milioni dal 21 luglio al 20 agosto; e infine una chiusura estiva con ben 2 milioni didal 21 agosto al 23 settembre.