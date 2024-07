Due ragazze brasiliane uccise dal virus Oropouche | sono le prime vittime al mondo Quanto è letale e come si trasmette

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il ministero della Salute del Brasile ha confermato la morte di due persone dopo aver contratto la febbre di, una infezione virale tropicale che le zanzare trasmettono all’uomo tramite il sangue dei bradipi. Si tratta, sottolinea il ministero, del primo caso di decesso per Oropuche, non essendoci precedenti certificati nella letteratura scientifica mondiale. Le morti riguardano due giovani donne (sotto i 30 anni) che vivevano nello stato orientale di Bahia, entrambe di età inferiore ai 30 anni e con sintomi paragonabili a quelli della dengue in forma acuta. Le autorità sanitarie stanno peraltro esaminando altri possibili casi sospetti, tra cui quattro interruzioni di gravidanza e due casi di microcefalia in neonati.