Disco verde del Consiglio dei ministri al ddl Concorrenza Ma dei balneari non c’è traccia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono diverse le misure del Ddlapprovato ieri daldei. Dalla portabilità delle scatole nere alle start up innovative, dalle sanzioni per fronteggiare l’abusivismo nel settore dei taxi e Ncc alle misure per contrastare la cosiddetta ‘shrinkflation’, la pratica che consiste nel ridurre la quantità di prodotto, mantenendo inalterato il confezionamento. E anche la proroga (per un anno, in attesa delle norme di riordino del settore) dei dehors. Ma la norma forse più importante è quella che riguarda le autostrade. Una parte dei pedaggi autostradali andrà nelle casse dello Stato anziché in quelle delle società concessionarie.