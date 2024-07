Come sarà la politica estera di Trump secondo Kroenig Il video dell’intervista

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 luglio 2024) È stato ospitato nella giornata di ieri dal Centro studi americani il politologo Matthew, vicepresidente e senior director del Scowcroft Center for Strategy and Security dell’Atlantic Council. I temi affrontati nell’intervista con la direttrice della Rivista Formiche Flavia Giacobbe sono stati tanti: dalladegli Stati Uniti qualora dovesse tornare Donaldalla Casa Bianca ai rapporti con l’Europa e l’Italia, senza dimenticare la sfida, però, ancora in corso con i Democratici. Ecco il. Sorrisi e strette di mano di Matthewa Roma. Foto di Pizzi