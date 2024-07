Cajuste lascia il Napoli e resta in Serie A? Trattativa a sorpresa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024)per quanto riguarda Jens: il giocatore potrebbere ilndo inA. Ilcontinua a lavorare sulle uscire dopo un inizio di calciomercato frenetico sul piano delle entrate. In ogni reparto, ci sono calciatori in attesa della cessione e pronti ad essere rimpiazzati da nuovi arrivi. Nelle prossime ore si attendono le ufficialità delle operazione che porteranno Leo Ostigard al Rennes e Jesper Lindstrom all’Everton: i due non si sono nemmeno presentati a Castel di Sangro, segno di una cessione oramai imminente. Le prossime settimane sicuramente porteranno anche altre operazioni simili. Dopo difesa e attacco, infatti, anche a centrocampo si dovrà fare almeno un’operazione in uscita. I possibili calciatori are potrebbero essere Gianluca Gaetano e Jens