BioShock il Film di Netflix è ancora in produzione ma sarà piccolo ed intimo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ildi, in lavorazione presso, èinnonostante sia letteralmente sparito dalla scena da ormai svariato tempo, ma nonostante ciò adesso dovrebbe porsi come un progetto decisamente più “” ed “” rispetto ai piani iniziali. Come leggiamo su GamesRadar, nel corso di una nuova intervista al panel Producers on Producers del Comic-Con di San Diego (H/T Variety), Roy Lee ha condiviso le seguenti dichiarazioni in merito alladell’attesa pellicola cinematografica dedicata al franchise di Take-Two Interactive: “Il nuovo regime ha abbassato i budget. Quindi stiamo realizzando una versione molto più piccolaun punto di vista più personale, al contrario di un progetto più grandioso e imponente”. Il regista Francis Lawrence continuerà a dirigere il progetto, annunciato per la prima volta ad inizio 2022.