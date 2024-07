Atp 250 di Umago Musetti-Mensík | orario e dove vedere la semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Croazia), 26 luglio 2024 – Lorenzova a caccia del pass per la finalissima dell'Atp 250 di. Dopo aver sconfitto in rimonta il serbo Dusan Lajovic con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-0, il nativo di Carrara si appresta ad affrontare il ceco Jakub, che durante il suo percorso in Croazia ha avuto ragione - oltre che di Alexei Popyrin e nell'ultimo turno di Tseng Chun-hsin - anche di Luciano Darderi agli ottavi di finale. Per quanto concerne il toscano invece, prima di Lajovic aveva mandato al tappeto l'argentino Marco Trungelliti. Grazie all'ultimo successo, la testa di serie numero 2 della manifestazione ha centrato la quartaconsecutiva dopo Stoccarda, Queen's e Wimbledon.